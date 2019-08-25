25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail ordusu, dün gece Suriye’nin başkenti Şam'ın Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, "İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs tarafından İsrail hedeflerine yönelik insansız hava araçları ile planlanan saldırıyı önlemek için Şam'ın güneydoğusunda Akraba köyünde birçok hedefi vurdu" ifadesini kullandı.
NETANYAHU'DAN "HAZIR OLUN" TALİMATI
İHA'da yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da savaş uçaklarının Suriye'de önemli bir hedefi vurduğunu, İsrail'e karşı planlanan büyük bir operasyonu engellendiğini ve orduya hazır olma talimatını verdiğini söyledi.
SURİYE: SALDIRI GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in havadan düzenlediği füze saldırısını geri püskürttüğünü, birçok füzenin imha edildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, Şam'da büyük patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti. Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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