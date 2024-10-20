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        İsrail Beyrut'u bombaladı

        İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:24
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        İsrail Beyrut'u bombaladı
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        Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.

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