İsrail Beyrut'u bombaladı
İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi
Giriş: 20.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:24
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.
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