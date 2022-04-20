2020 yılında İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye geçti.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek etsin diyorum" dedi.

Erdoğan daha sonra kürsüyü İsmail Ok'a bırakırken, Ok yaptığı konuşmada, "Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Niçin buradayım? Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığa kavuştu" dedi.

Ok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden, içeriden ve dışarından hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir ve bu vesileyle Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında canlarını feda ederek şehit olan, canını veren, kanını akıtan şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştu. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, işte bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim."

İSMAİL OK KİMDİR?

İsmail Ok, 1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi’ne girdi. Buradan, 1982’de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

Ok, 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerini yaptı.

2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi.

Ok, yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın Balıkesir Belediye Başkan adayıydı.