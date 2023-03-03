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İskenderun'da kuvvetli rüzgar depremzedelerin çadırlarını yıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, depremzedelerin çadırlarını yıktı. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılan vatandaşlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

Giriş: 03.03.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İskenderun'da kuvvetli rüzgar depremzedelerin çadırlarını yıktı
Kuvvetli rüzgar depremzedelerin çadırlarını yıktı
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan rüzgar, çadırları yerle bir etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de gün içinde kuvvetli rüzgar beklendiğini, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini arttırarak devam ediyor. Kahramanmaraşlı depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların kaldıkları çadırlar, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yerle bir oldu.

Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılan vatandaşlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini arttırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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