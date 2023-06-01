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Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi TIR'a çarpıp devrildi

Kocaeli Gebze'de sabah saatlerinde can pazarının yaşandığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir işçi servisi TIR'a çarpıp devrildi. Yaralanan 3'ü ağır 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 01.06.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kocaeli Gebze'de işçi servisi TIR'a çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var - Güncel haberler
DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği kazada, 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3´ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

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