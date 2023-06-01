Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3´ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.