İran'dan nükleer açıklaması!

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İran medyasında yer alan haberde, İran'ın yeraltındaki Fordow nükleer tesisinde uranyumu %20 oranında zenginleştirmek için yeniden işlemlere başlandığını belirtildi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Tahran'ın bir nükleer tesisinde uranyumu % 20'ye kadar zenginleştirmeye başladığını söyledi. Rabiei, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin 2015 yılında altı büyük devletle yaptığı nükleer anlaşmaya göre İran’ın uranyumu %20 oranında zenginleştirmesine izin verilmiyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018 yılında çekildi.