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        Haberler Gündem Son dakika haberi Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı

        Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 00:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:42
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        Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

        Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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