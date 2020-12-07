Papa'dan o ülkeye tarihi ziyaret!

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in 5-8 Mart tarihleri arasında Irak’a bir ziyaret düzenleme hazırlığı içerisinde olduğu açıklandı.

Papa Francis'in Sözcüsü Matteo Bruni tarafından yapılan açıklamada, Papa'nın ilk kez Irak'a gideceği belirtilirken, Bağdat, Erbil ve Musul da dahil olmak üzere 5 şehre gideceği ifade edildi.

Bruni, Ziyarete ilişkin detayların yakında paylaşılacağını belirten Bruni, "Dünya genelindeki sağlık sorunları sebebiyle değişim yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

Papa'nın Mart ayında Irak'a ziyareti mümkün olursa bu, bir yılın ardından ilk ziyareti olacak. Papa, koronavirüs salgını sebebiyle tüm ziyaretlerini iptal etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih

IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH'TEN AÇIKLAMA

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un gelecek yıl mart ayında gerçekleştirmesi planlanan Irak ziyaretini "tarihi" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Papa Franciscus’un Irak'a beklenen ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Salih, "Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırıcılıkla mücadelenin vurgusu anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.