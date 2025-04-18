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        İnsan tacirlerine bir darbe daha!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ülke genelindeki denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:58
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        İnsan tacirlerine bir darbe daha!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

        Yerlikaya şunları söyledi: "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

        Fotoğraf: DHA

        Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 26 bin 621 personel, 8 bin 524 ekip ile 5 bin 228 noktada, 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. "

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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