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İngiltere'de son 24 saatte 708 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede toplam can kaybı sayısı 4313'e yükseldi.

Bu rakamlarla birlikte ülkedeki can kaybı sayısının bir önceki güne oranla yüzde 20 artış gösterdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ana kadar 183 bin 190 kişiye test yapıldığı ve bunlardan 41 bin 903'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

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