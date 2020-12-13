İngiliz basını duyurdu: Tüm dünyaya sızmış!

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İngiliz Mail on Sunday'de yer alan haberde, Çin Komünist Partisi'nin dünyanın dört bir yanındaki kurumlara sızdığı öne sürüldü.

Haberde, Çin Komünist Partisi üyelerinin İngiltere Büyükelçiliklerinde, üniversitelerde ve İngiliz şirketlerinde çalıştığı ifade edildi.

2 milyona yakın kayıtlı parti üyesi bulunan Çin Komünist Partisi'nin sızdırılan olağanüstü veri tabanına göre, üyelerin savunma firmaları, bankalar ve ilaç devleri dahil olmak üzere İngiliz yaşamının neredeyse her köşesine yayıldığı ortaya çıktı.

Haberde daha da korkutucu olanın ise, "İngiliz konsolosluklarında 'Parti sırlarını korumak, Partiye sadık olmak, sıkı çalışmak, komünizm için savaşmak ve Partiye asla ihanet etmemek' için ciddi bir yemin eden bazı üyelerin sağlam işlerde çalışıyor oluşu" ifadeleri kullanıldı. Bu kişilerin arasında Şangay'daki İngiliz Konsolosluğu'nda çalışan kıdemli bir yetkili olduğu da dile getirildi.

Aralarında önde gelen üniversite ve diplomatik temsilciliklerin de olduğu birçok kurum ile birlikte HSBC, Jaguar, AstraZeneca ve Rolls-Royce gibi şirketlerde yer alan Çin Komünist Parti üyeleri büyük tepki çekti.

"HÜKÜMET BUNLARI KOVMAK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATMALI"

Muhafazakar Parti lideri Iain Duncan Smith, "Bu belgeler Çin Komünist Parti’nin bütün dünyaya sızmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Bu partinin üyeleri en önemli çokuluslu şirketlerimize, akademik kurumlarımıza ve diplomatik noktalarımıza sızmış durumda. Hükümet bunları kovmak için bir soruşturma başlatmalı” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Güvenliğimiz ile ilgili detaylı bilgiye hakimiz" ifadeleri kullanıldı.