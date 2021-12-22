İnfial yaratan olayda beraat kararı!

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu.
DHA'nın haberine göre, Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.
ADLİ TIP RAPORUYLA İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.
SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.
Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç., duruşmaya gelmedi. Mahkeme, savcılık makamından mütalaasını sordu. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI
Mardin 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen davanın 4´üncü duruşmasında, Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadın Meclisleri Grubu ve mağdurun avukatları Dilan Koç, Ramazan Tekin, Ayaz Ergün, Yaşar Kaplan hazır bulundu.
BAKANLIK AVUKATLARI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, mağdurun Avukatları ve savcılık, mahkeme heyetinden sanık Osman Ç.´nin cezalandırmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aradan sonra Osman Ç.´ye oy birliği ile 'delil yetersizliğinden' beraat kararı verdi. Mağdur avukatları, itiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıkladı.
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