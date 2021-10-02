Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

DHA

82 yaşındaki oyuncu İlhan Daner, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Daner'în vefat haberini şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu.

"SENİ UĞURLAMAK ÇOK ZOR OLACAK"

Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan Hocam. Ayşen'e sarıl benim yerime de..." ifadelerini kullandı.

İLHAN DANER HAKKINDA

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner, 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında "Mahşere Kadar" filminde oynayarak başladı.

Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. İlhan Daner'in "Seninle Bir Sonbahar" adında bir 45'liği de bulunuyor. Daner, "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane"de "Ferit" tiplemeleri ile izleyicilerin de beğenisini kazandı.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan "Lüküs Hayat" sinema filminin senaristliğini de yaptı.