İkiz kardeşler cansız bulunmuştu! İşte nedeni!

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde, tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ten (14) haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı.
GÖLETİN KENARINDA ELBİSELERİ FARK EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.
İKİ KARDEŞ ARANMAYA BAŞLANDI
İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tek yumurta ikizi olduğu öğrenilen kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YENİ BİR DETAY ORTAYA ÇIKTI
İkiz kardeşlerin gölette cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Gençtürk ailesinin hayvancılıkla uğraştıkları, yılın bu dönemlerinde de yaylada yaşadıkları öğrenilirken, Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk kardeşlerin okuduğu okulun servisinin Yakuplar Mahallesi'ne kadar geldiği, iki kardeşin buradan yaylaya kadar olan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu bazen yürüdükleri bazen de aileleri tarafından alındıkları belirtildi.
SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞLER
7’nci sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen iki kardeşin dün okul servisinden indikten sonra da yaylaya doğru yürürken serinlemek için gölete girdikleri aktarıldı.
CENAZELERİ TESLİM ALINDI
Öte yandan ikiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafında teslim alındı. Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazelerinin, Turgutlu Sinirli Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.
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