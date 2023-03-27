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Pendik’teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi! Facianın nedeni de belli oldu

İstanbul Pendik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı otel yangınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otelin ortağı, işletmecileri ve çalışanı gözaltına alındı. Öte yanda yangında yaralanan Tuğba Ü.'nün de hayatını kaybettiği be ölü sayısının 3'e çıktığı öğrenildi. Yangının neden çıktığına dair ön rapor da ortaya çıktı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora göre, yangın otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından sonra meydana geldiği belirtiliyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

Giriş: 27.03.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İki kişinin öldüğü otel yangınında flaş gözaltılar! - Haberler
İki kişinin öldüğü otel yangınında flaş gözaltılar!
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İstanbul Pendik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı otel yangını ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yangın sonrası yapılan çalışmalarda, otelin 2021’de fuhuş olayı ile ilgili mühürlendiği ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede mühürlenen otelde, 17 kez “Mühür Fekki’ suçu işlediği belirlendi. Her mühürlendiğinde yöneticiler tarafından mührün sökülüp kaçak çalıştıkları belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S, M.S, S,S ve otel çalışanı A,A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara gönderilecek.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Otel yangını ile ilgili soruşturma da çok yönlü sürdürülüyor. Meydana gelen yangında, olay günü 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Tuğba Ü.'nün de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Otelde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ÖN RAPOR ÇIKTI

Yapılan soruşturmada otelin en son Ağustos 2022’de mühürlendiği tespit edildi. Yangının neden çıktığına dair ön rapor da ortaya çıktı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora göre, yangın otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından sonra meydana geldiği belirtiliyor. Yangınla ilgili detaylı rapor önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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