İdlib'den yeni göç dalgası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği İdlib'de Türkiye sınırına doğru yeni göç dalgasının başladığı belirtiliyor.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre Cuma namazı sonrası İdlib'in farklı noktalarında göstericiler toplandı. Göstericilerin Sarmada ve Atme bölgelerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bölgeden ulaşan ilk görüntülerde de kalabalık dikkat çekiyor.

Hatay Valiliği'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'na yakın bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. Sınırın Atme'ye yakın noktasındaki güvenlik duvarlarına da jandarma ve asker takviyesi yapıldı.

Göstericilerin bir bölümünün İdlib tarafındaki ilk kontrol noktasını zorla geçtikleri ve sıfır noktasına doğru ilerledikleri belirtiliyor. İlk müdahalenin İdlib yerel yönetimi tarafından yapıldığı bildirildi.

REJİM İKİ KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

AA'nın haberine göre Beşar Esad rejimi güçleri, destekçilerinin yardımıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi. Rejimin dün gece saatlerinde karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek verdi. Rejim böylece, Maarratünnuman'a bağlı Um Celal ile Um Tüveyne köylerini kontrolüne aldı.

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 110 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

"SON DURUM ALARM VERİCİ"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep'e yönelik saldırılarını artırdığını belirterek, sahadaki durumun ''alarm verici'' olduğunu söyledi.