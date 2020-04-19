19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
Yasak sona erdikten sonra daha önce alınan karalar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir.
Ayrıca ülke genelinde yarın ve hafta içi, market/süpermarketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Bakanlığımızca bu konuda valiliklerimize ve kolluk birimlerimize gerekli talimat verilmiştir.
Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.
Vatandaşlarımıza; Kovid 19 salgını ile mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkarmamalarını rica ederiz.
Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.
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