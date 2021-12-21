İbrahim Okur'a tahliye kararı

İbrahim Okur, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandı. Duruşmalarda örgüte dair bildiklerini anlatan Okur'a, Daire önce "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Ceza; Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca 18 yıla çıkarıldı. Ardından da etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 12 yıl hapse çevrildi. İyi hal indirimin uygulanmasıyla da Okur 10 yıl hapse mahkum edildi. Okur’un tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

ÖNCE BOZMA SONRA TAHLİYE

Okur 9. Daire’nin bu kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Genel Kurul, oy çokluğu ile İbrahim Okur’a “FETÖ yöneticiliği” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Genel Kurul, Okur’un “örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İçeride geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, Okur’un tahliyesine karar verildi.

YENİDEN YARGILAMA

Buna göre bozma kararı 9. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire de bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.