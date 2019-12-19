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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Çıkarılan dosyanın bir takım detaylarıyla ilgili bilgileri aldım. Üç İstanbulludan birinin susuz kalmasıyla ilgili bir rapor. Raporun tamamını inceleme için çalışma yapıyoruz. Ortada bir proje var ya da yok emin değilim. Baktığınızda İstanbul'a sunulan Kanal İstanbul projesinde bir 3D'de gösterilen bir gemi. Kanal İstanbul şu işe yarayacak, İstanbul Boğazı'nda tehlike arz eden gemiler geçmeyecek. Televizyonda sunulurken, ne kadar güzel projede 40-50-60 kat gökdelenler var. Hani tehlike arz eden tankerler oradan geçsin dediğinizde, raporlarda da bulunan 1,2 milyon kişinin yerleşeceği bir kentleşme. Yani bu şehre ilave nüfus. 1,2 milyon denilir, 2 milyonu bulur. Günün Türkçesiyle bir rant projesi. İstanbul'un suyu, denizi, canlı türleri, tarım alanlarının yüzde 15'i tehlikede. bunları konuşmuyoruz, tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Ben soruyorum, hangi devlet yetkilisi çıkıp tek tek Kanal İstanbul'u anlattı.

8 senedir takip ettiğim projeye ilişkin tek bir açıklama görmedim, duymadım. İlgili makamların davet ettiğini görüp duymadım. Böyle bir süreç var, niye karşısınız. Siz neyi savunuyorsunuz? Büyükşehir'in elindeki raporları biliyoruz, ne kadar kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Bir Montrö'dür diye gidiyor. Bu nereden tutturursak diye gidiyor. Dün Sayın Bakan açıklama yapıyor, nerede milyonlarca insanın fikri? 82 milyonu ilgilendiriyor. DSİ'nin derin teknik, ahlakından dolayı bir rapor sunması ve karşıyız demesi beni sevindirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hukuki yolları inceliyoruz, pazartesiyi bekleyin. 100'lerce arkadaşım bunu araştırıyor.

Bilim insanları ya kanal ya İstanbul diyor. Bana savunanlar neyi savunduğunu göstersin. TEM, E-5 karayolu, 3. Köprü yolu, köprüler, viyadükler yeniden yapılacak. Ben teknik insanım diyenlerden daha çok iş yapmış bir insanım. Bir inşaat sektörünün nasıl bir travma yaratacağını çok iyi bilirim. İstemezük yakıştırmaları yapanları çok iyi biliyoruz. Bütün İstanbulluların, hiç bilgi sahibi olmayan İstanbulluların önüne sunacağız. Ocağın ilk haftası çalıştayımız var.

Kazma sokma değil bu Kanal İstanbul. Çocuk oyuncağı değil bu. 16 milyon İstanbullu hukuki hakkını arar.

ADA'DAKİ ATLARIN DURUMU

Bana bilgi ulaşmadı. Canlıyı ve doğayı koruma noktasında takipçisiyiz. Adalar'daki kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı, Adaların ihmal edilmişliği konularında yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözmüş şekilde Adalar halkına güzel müjdeler vereceğiz. Faytonlar konusunda daha hızlı davranacağız.