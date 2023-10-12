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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i tebrik etti

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i tebrik etti

        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:31
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        Özel ve İmamoğlu Çelik'i tebrik etti
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Özgür Çelik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, "CHP tarihinin gördüğü en uyumlu, en tutarlı, en prensipleri yüksek, parti disiplinine uygun, toplumun beklentilerini karşılayan il başkanı, İBB başkanı çalışmasını ortaya koyacağız." dedi.

        Özgür Çelik de yaşanan kongre sürecine ilişkin şunları söyledi:

        "Bu yarış gerçekleşirken bazen kongre salonları içerisinde tansiyon bir miktar yükselebilir. Duyguların kontrol edilemediği cümleler kurulabilir. Bunlar insani duygulardır. Böyle bakıyoruz. Parti içi demokrasinin yaşatılması büyük bir güzelliktir."

        Açıklamaların ardından Çelik ve İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İmamoğlu, "Kongrede yapılan konuşmaların yankıları sürüyor. İstanbul'daki en büyük rakibiniz AK Parti tarafından Cemal Canpolat'ın sözleri kullanılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Dil ve üslup açısından yaşanmaması gereken tarz veya içerik yaşandı. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansı yok. Ne kongreyi yöneten divan başkanının ne de bir başkasının. Bunlar olabiliyor. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL VE SELİN SAYEK BÖKE DE ZİYARET ETTİ

        CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “İstanbul İl Kongresi’nin 3 önemli sonucu var. Bir tanesi sayısal sonuç. O sonuçla şu an meşgul değiliz. O delegelerimizin verdiği karar. Kurultaya gidildiğinde meşgul olunacak bir mesele. Diğeri Türkiye siyaseti üzerinde yaratacağı psikolojik etkisi. Çok olumlu bir etki yarattığını Pazartesi gününden itibaren görüyoruz. İstanbul’daki çok değerli delegelerimizin verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler. 40’lı yaşlarında, önceki görevlerini başarıyla yapmış, bir üst göreve talip olmuş demokratik şekilde ve kongre sırasında İstanbul’u nasıl daha iyi yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görev verdi delegemiz” ifadesini kullandı.

        Özel, hafta sonu İl Kongresinde İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’i İstanbul İl Başkanlığında ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, “Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye’nin gözünün üzerinde olduğu bir kongreyi gerçekleştirdiniz. Hep birlikte çok yakından takip ettik. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye’de siyasete ilgisi olan herkesin takip ettiği bir kongreydi. Anadolu’da dün 3 farklı ildeydim, şehirlerin yerel basınları dahi İstanbul İl Kongresi’ni soruyordu. İstanbul İl Kongresi’nin 3 önemli sonucu var. Bir tanesi sayısal sonuç. O sonuçla şu an meşgul değiliz. O delegelerimizin verdiği karar. Kurultaya gidildiğinde meşgul olunacak bir mesele. Diğeri Türkiye siyaseti üzerinde yaratacağı psikolojik etkisi. Çok olumlu bir etki yarattığını Pazartesi gününden itibaren görüyoruz. İstanbul’daki çok değerli delegelerimizin verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler. 40’lı yaşlarında, önceki görevlerini başarıyla yapmış, bir üst göreve talip olmuş demokratik şekilde ve kongre sırasında İstanbul’u nasıl daha iyi yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görev verdi delegemiz. Partimiz, önümüzdeki yerel seçim gündemini de gözeterek, kongre ve kurultay sürecini tamamlamamız, yenilenmemizi, ayrışmadan birleşmemizi bekliyor. İstanbul İl Başkanlığı, CHP’deki en önemli temsiliyet ve en ağır sorumluluklarından bir tanesi. Geçmiş pratiğinizdeki başarılara baktığımızda ki çok yakından tanıdığımız bir isimsiniz. Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yaptığınız sürece 2019 seçiminde bizzat görmüştüm. Yerel siyasetteki belediyelerimizin başarılarını, örgütümüz tarafından halka iyi anlatılması şüphesiz en çok ihtiyaç duyacağımız şeydir. İstanbul’da 14 belediyemizi artırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Elimizi kolumuzu bağlayan Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu sağlayamamanın verdiği sıkıntıyı hızla aşmamız gereken bir süreçteyiz. 39 ilçe başkanımızla, ilçe başkanlığından gelen, onların sorunlarını, beklentilerini bilen, potansiyellerini en doğru değerlendirebilecek isim, bu kritik seçimde İstanbul İl Başkanı olma görevini üstlendi. İlçe başkanları açısından da avantaj olarak değerlendiriyorum. Seçiminizi hep birlikte takip ettik” dedi.

        Özel, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

        TARTIŞMAYA DEĞİL, GENÇ BİR ADAYA OY VERDİ

        “Bana da sayın Başkana da geçmiş dönemde bazı yakıştırmalar yapıldı. Ben sayın başkanın kimin adayı olduğunu gösterdiği konuşmayı çok beğendim. İstanbul İl Kongresine katılmayı düşünüyordum sonra baktım ki bir grup bu kongreyi sanki bir erken kurultaya dönüştürmeye çalıştı. Bugünden sayılar konuşmak, başka şeyler konuşmak yerine, kongrenin bugün İstanbul açısından doğurduğu sonuca bakmak lazım. Kongrede kim görevlendirdi, kongrede ne dedi, delege neye değer verdi ona bakıyorum. Tartışmaya, kavgaya, polemiğe değil, İstanbul’u nasıl daha iyi yönetebileceğini anlatan genç bir adaya oy verdi. Bu hepimiz açısından çok önemli bir mesajdır. İstanbul kongresi İstanbul için çok iyi bir sonuç doğurdu, Türkiye için doğuracağı sonuçlara da o gün geldiğinde hep birlikte yaşayacağız.”

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