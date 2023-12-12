Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'na seçimlerde destek olacak mı? Son dakika açıklama geldi! CHP ve Memleket Partisi İstanbul'da ittifak yapacak mı?

Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'na seçimlerde destek olacak mı? Son dakika açıklama geldi! CHP ve Memleket Partisi İstanbul'da ittifak yapacak mı?

REKLAM advertisement1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili görüşmesinin sorulması üzerine, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırladığı ortak proje kapsamında İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımı, karbon salınımı ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları ve otobüs öncelikli şerit uygulamaları planlarının tanıtımları yapıldı. İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REKLAM

"ÇOK NET TARAFIMA İLETTİ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Yenikapı'da, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2. Kariyer ve İstihdam Zirve ve Fuarı esnasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmüştü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, görüşmeyle ilgili şunları söylemişti:

Sayın Muharrem İnce'yle malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayanan bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu, böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladık. Bir araya geldik yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar.

Ben de çok mutlu oldum. Kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta İstanbul başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında, görüş alışverişinde bulunduk. Gayet tabi yine buluşabiliriz bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum.

Ben İBB Başkanı'yım ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz çok uygar, çok yeni nesil bir Genel Başkan ve Belediye Başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz.

Alışık olmadığı belki siyasetin; hem şeffaflığıyla hem ilişki düzeyiyle hem ilişki samimiyetiyle çok üstün çok keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Hem Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim.