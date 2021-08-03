Usta oyuncu yaşamını yitirdi

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62 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Özay'dan acı haber geldi. 'Topal Hoca', 'Dağ', 'Suç Dosyası' ve 'Diriliş: Ertuğrul'da rol alan Özay, hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Hüseyin Özay'ın cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak, tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.