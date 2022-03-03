Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... "Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
ŞAFAK SEZER: UĞURLAR OLSUN
Şafak Sezer, "Kutsal Damacana" ve "Kolpaçino" gibi filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşının vefatının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Elmalıpınar'ın fotoğrafını yayınlayan Sezer, "Uğurlar olsun..." diyerek, oyuncuya veda etti.
HÜSEYİN ELMALIPINAR HAKKINDA
Hüseyin Elmalıpınar, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncuları arasında yer alıyordu.
Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başlayan Elmalıpınar, ilk olarak "Çiçek Taksi" dizisi ile ekranlarda yer aldı.
Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan "Kutsal Damacana" filmindeki rolüyle akıllarda kaldı.
Hüseyin Elmalıpınar, 2009 yılında "Kolpaçino" filminde "Hüseyin" adındaki bir kabadayıyı canlandırdı.
Elmalıpınar, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan "Acı Hayat" dizisinde, önce "Terzi"nin daha sonra ise "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.
Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.
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