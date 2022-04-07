Herkesin başına gelebilir! Sahte deterjan!

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de, insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Evrim Görendaş isimli genç kadın, bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi.
FARKLI BİR ÜRÜN GÖNDERİLDİ KULLANDI
İHA'da yer alan habere göre kargo ile gönderilen deterjan markasının farklı bir ürününün adresine geldiğini gören Görendaş, durumu e-ticaret sitesine bildirdi. Uzun süre geri dönüş alamayan Görendaş, deterjanı kullanmak zorunda kaldı.
KAŞINTININ NEDENİ SAHTE ÜRÜN
Deterjanın temas ettiği kıyafetleri giyen Görendaş’ın eşi Naim Görendaş ve annesi, kaşınmaya başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca ailede kaşıntılar devam edince markayla iletişime geçen aile ürünün sahte olduğunu öğrendi.
"DETERJAN KOKUSU YOKTU"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Evrim Görendaş, “Yıllardır kullandığımız bir deterjan markasını ilk defa internet üzerinden sipariş verdim. İstediğim marka farklı bir ürününü göndermişti. Bunun üzerine firmayı aradım bana geri dönüş yapacaklarını söylediler geri dönüş olmadı. Üzerine hali hazırda zaten ortada bir faturada gönderilmemişti. Ürünü kullanmak için açtığımda hiçbir şekilde kokmadığını fark ettim. Deterjan kokusu yoktu.
"ÜRÜN İNCELENDİ RAPORU ÇIKTI"
Bunun üzerine biz şikayette bulunduk ürün incelendi raporu çıktı. Sahte olduğunu öğrendik. Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık. Tabii bu süreçte maalesef annem deterjanı kullanmıştı. Bu dönemde eşimde kaşıntılar başlamıştı. Deterjanın taklit olduğu ortaya çıkınca kaşıntılarında nedeni ortaya çıktı.
"HUKUKİ YÖNDEN HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"
Konuyla ilgili doktora başvurduk raporumuzu aldık. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ailemden birinin bu şekilde duruma maruz kalması beni çok üzdü. Sadece eşim değil annemin de kaşıntıları olmuş ama bize söylememiş. Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.
"10 GÜN BOYUNCA KAŞINMAYA DEVAM ETTİM"
Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, “Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı. Bu kaşıntılar belki de ileride daha büyük sıkıntılar yaşatacak. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar. Bu konuda ben ve kayınvalidem çok sıkıntı yaşadık. Bu sebeple hukuki anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!