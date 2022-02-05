Hem anne hem oğul! Büyük acı!

İHA

Son dakika haberler... Kahramanmaraş’ta Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

YATAKLARINDA BAYGIN HALDE BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre evde yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (45) ulaşamayan yakınları, evi kontrol etti.

İki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını gördü.

SOBADAN SIZAN GAZ İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.