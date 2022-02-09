Hem anne hem baba! Korkunç olay!

Son dakika: Hem anne hem baba! Korkunç olay!

DHA

Son dakika haberler... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bu gece saat 00.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Murat Sönmez yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

DUVARDAN DÜŞÜP BİNAYA ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 1.5 metrelik duvardan düşerek aile sağlık merkezinin bulunduğu binaya çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Pamuk Sönmez´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı N.S. (16) ise Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı.

BABA DA KURTARILAMADI

Son dakika haberine göre baba Murat Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.