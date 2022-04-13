Helyumla uzaya kebap yolladı: 'Bizde böyle dedik' acılı yolladık

HABERTURK.COM / DHA

Kebapçı Yaşar Aydın, yaklaşık 30 kişilik grupla hazırlattığı helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermeyi denedi. Kebap yüklü balon, 3 saatlik uçuşun ardından stratosfer tabakasında patlayarak Hatay'da denize düştü.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını `12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü´nde uzaya göndermek için harekete geçti. Girişimci İdris Albayrak ile tanışan Aydın, fikrini paylaştı. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.

Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay´ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

"ACILI GÖNDERDİK"

Kebapçı Yaşar Aydın, Habertürk TV'de, "Adanamız kebabıyla ünlü olduğu için kebabı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Helyumla gideceği bir nokta var, 40 kilometre gibi. Takip cihazıyla onu buluyoruz" dedi.

Acılı gönderdiklerini söyleyen Aydın, "Uzaylılar acılı sevmiyormuş, bizim Adanalıların hayatı acıyla geçtiği için biz de acılı yolladık. 'Biz de böyle' dedik" diye konuştu.