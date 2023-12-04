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HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin yerel seçimlere Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla girme kararı aldığını açıkladı.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kendi adaylarıyla gireceklerini açıklayan Doğan, "Yerel seçimlere Türkiye'nin her yerinde büyükşehirler de dahil kendi adaylarımıza girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" dedi.

Aday adaylığı başvurularının başladığını söyleyen Doğan, "Ön seçim koşullarının olduğu her yerde adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Ön seçimlerde sadece parti üyeleri oy kullanmayacak. Demokratik kitle örgütleri ve bugüne kadar emek vermiş herkes oy kullanabilecek. Sadece belediye eş başkan adaylarımızı değil, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclisi üyelerimizin üçte ikisini yine ön seçimle belirleyeceğiz" diye konuştu.