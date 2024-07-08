Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Havai fişek şarapneli sakat bıraktı! | Son dakika haberleri

        Arkadaşının düğününde dehşeti yaşadı, 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor!

        İstanbul'da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç (30) gelin ve damat yolunda patlatılan havai fişek şarapnelinin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Savcılık, düğün organizasyonunu yapan firma yetkilisi, düğün salonu yetkilisi ve havai fişeği patlatan şüpheliler hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Olayın üzerinden 5 yıl geçti fakat ne ceza davasında ne de tazminat davasında karar çıktı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 08.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havai fişek şarapneli sakat bıraktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selime Kılıç, 7 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sarıyer’de düğüne gitti. Arkadaşlarının mutluluğuna şahit olmak isterken hayatının şokunu yaşadı.

        Gelin ve damat yolunda patlatılan havai fişeğin şarapneli dizine saplandı. Aylarca tedavi gördü, fakat hiçbir zaman eski sağlığına kavuşamadı. Dizi sakat kaldı, merdiven çıkmak zorunda kaldığı için evini, eski performansıyla çalışamadığı için işini değiştirmek zorunda kaldı.

        SAVCILIK 3’ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

        Şikayetçi oldu; hem ceza hem de 350 bin lira değerinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan 3 yıl sonra soruşturmayı tamamladı. Bilirkişi raporuna göre düğün organizasyonu firmasının sahibi Mustafa B. asli kusurlu bulundu. Düğün salonu yetkilisi Üzeyir G. ile havai fişeği patlatan Şenol K.’nın ise tali kusurlu olduğu belirlendi. Savcılık üç şüphelinin de “Taksirle yaralama” suçundan 3’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz bulunan sanıkların yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

        REKLAM

        "DOKTORLAR BU TÜR YARALANMANIN SAVAŞ YARALANMASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

        Mağdur Selime Kılıç’ın avukatı Selim Babaoğlu Habertürk’e konuştu. Müvekkilinin ömür boyu sakat kalacak bir durumda olduğunu belirterek “Doktorlarla konuştuğumuzda bu tür yaralanmanın savaş yaralanması, savaşta alınacak bir yaralanma tarzında olduğunu söylüyor” dedi.

        Olayın üzerinden 5 sene geçmesine rağmen ne ceza davasında ne de tazminat davasında karar çıktı. Babaoğlu bu konuyla ilgili de “Türk adalet sisteminin maalesef çok ağır işlemesi ve tahkikattaki eksiklikleri yüzünden ayrıca bir mağduriyet yaşandı. Bu 5 seneyi de Türk ekonomisi normal şekilde geçirmediği için hem maddi hem manevi taleplerimiz enflasyon karşısında eridi zaten.”

        REKLAM

        "BOMBA İMHA UZMANLARINA DA RAPOR İÇİN MÜRACAAT ETTİK"

        Selime Kılıç’ın olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala eski sağlığında yürüyemediğini kaydeden Babaoğlu şöyle devam etti: “Ceza mahkemesinde diğer havai fişek volkanlarının kontrollü şekilde patlaması ama bunun kontrolsüz şekilde patlayıp şarapnelin fırlamasıyla ilgili tespiti yapabilecek bir uzman bulamadık. Biz bomba imha uzmanlarına da müracaat ettik, onlardan da rapor aldık ama onlar kusurla ilgili rapor verdiler. Bizim istediğimiz şey patlamaya sebep olan şarapnelin sıçramasına ve kontrolsüz patlamasına sebep olan patlayıcıdaki imalat hatası. Bunu bulabilecek bir uzman da yok Türkiye’de. Adli Tıp Kurumu’nda da gerekli kurullar yok bununla ilgili. Dışarıda üniversitelerde de yok. Şimdi özel olarak sırf bunun için ayrıca bir uzman bulmaya çalışıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        "Art arda en sıcak 12. ay"
        "Art arda en sıcak 12. ay"
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Habertürk Anasayfa