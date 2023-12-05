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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: İstanbul, İzmir ve İstanbul için 3 günlük sağanak alarmı verildi!

        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Üç gün boyunca Başkent'te, İstanbul ve İzmir'de sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise Ankara ve İstanbul'da yağmur alarmı verilirken; İzmir'de parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklık İstanbul'da 7 dereceye kadar düşüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:42
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        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
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        Meteoroloji hava tahmin raporuna göre çarşamba günü yurdun, Batı ve Orta Karadeniz dışında, büyük bölümünde sağanak bekleniyor.

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        Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

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        PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

        Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.

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        CUMA GÜNÜ FIRTINA VE SAĞANAK

        Haftanın son günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşerken Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

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        CUMARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

        Hafta sonunun ilk gününde ise Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

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