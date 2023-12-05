Son dakika hava durumu: İstanbul, İzmir ve İstanbul için 3 günlük sağanak alarmı verildi!

Son dakika hava durumu: İstanbul, İzmir ve İstanbul için 3 günlük sağanak alarmı verildi!

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Meteoroloji hava tahmin raporuna göre çarşamba günü yurdun, Batı ve Orta Karadeniz dışında, büyük bölümünde sağanak bekleniyor.

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Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

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PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.

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CUMA GÜNÜ FIRTINA VE SAĞANAK

Haftanın son günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşerken Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

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CUMARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Hafta sonunun ilk gününde ise Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.