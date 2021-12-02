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Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'de lodos yeniden

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege'de lodos etkisini sürdürürken, İzmir, Aydın ve Çanakkale'de yağmur bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli olması beklenirken çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmesine karşı uyarı yapıldı.

02.12.2021 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu 2 Aralık: Lodos geri geliyor! Meteoroloji uyardı
Marmara ve Ege'de lodos yeniden
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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