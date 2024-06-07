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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir ve Aydın dışında Ege'nin tamamı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Rize, Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:31
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        Sağanak ve sıcak uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 29°

        Ankara

        Sağanak Yağış 30°

        İzmir

        Sağanak Yağış 36°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Yağmurlu 29°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 37°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR °C, 36°C

        Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA °C, 42°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 40°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 29°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu

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