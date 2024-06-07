Meteoroloji'den sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir ve Aydın dışında Ege'nin tamamı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Rize, Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu