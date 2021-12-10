Lodos yeniden! Tam fırtına ve sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Marmara'nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km /saat yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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