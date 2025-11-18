Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika hava durumu: Bugün 18 Kasım Salı hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den uyarı!

        İl il hava durumu: Meteoroloji uyardı: 18 Kasım Salı hava nasıl olacak?

        18 Kasım Salı hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım'a ait güncel hava durumu tahminlerini duyurdu. Bu kapsamda, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği açıklandı. Peki bugün hava nasıl, yağmur ihtimali ne? İşte il il son hava durumu verileri…

        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 00:55 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:55
        • 1

          MGM’nin son değerlendirmelerine göre rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. İşte bugün Türkiye genelinde hava durumu…

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 16°C, 21°C

          Parçalı bulutlu

          İZMİR 13°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANKARA 3°C, 17°C

          Parçalı ve az bulutlu

