Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

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