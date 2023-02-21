Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay depreminde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı

Hatay depreminde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı

Hatay'da dün akşam meydana gelen deprem sırasında panikle evden çıkan 34 haftalık hamile kadın, hastanede doğum yaptı. Kadın ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Giriş: 21.02.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay depreminde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı
DHA

Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki depreme Altınözü ilçesindeki az hasarlı binalarında yakalanan Suriye uyruklu hamile Culya Keykuni, güçlükle dışarı çıktıktan sonra korku ve paniğe bağlı olarak doğum sancısı yaşamaya başladı. Eşi tarafından hastaneye götürülen Keykuni, depremden yarım saat sonra kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında, Altınözü'ndeki az hasarlı olduğu belirtilen evinde bulunan hamile Culya Keykuni (22), eşi ile panik halinde dışarı çıktı. Bu sırada doğum sancıları artan Culya Keykuni, eşi tarafından sahra hastanesine götürüldü.

KIZ BEBEKLERİ OLDU

Hamilelik sürecinde 34'nci haftaya girdiği öğrenilen Culya Keykuni, hastanede erken doğum yaptı. Culya Keykuni, ikinci çocuğunu sahra hastanesinde depremden yarım saat sonra dünyaya getirdi. Anne ve kız bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Hasan Keykuni o anları anlattı:

"Depremden kaçıyorduk, 3 merdiven kalmıştı. Üzerinden atladık sonra buraya geldik. Panik olmuş, jandarma bizi buraya getirdi. Allah razı olsun. Geldikten sonra 'Doğum yapacak' dediler. Yarım saat sonra doğum yaptı. Eşim çok iyi. Yoğun bakıma Adana Şehir Hastanesi'ne götürülecek. Çok mutluyuz, durumu iyiymiş. Narlı'da evde kalıyorduk. Çadır olmadığı için evdeydik. Mühendisler 'Eviniz az hasarlı oturabilirsiniz' dediler. Evdeydik. Evin yıkılıp yıkılmadığını göremedim" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.