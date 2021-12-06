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Hamile kadına cinsel saldırı! Sapık tutuklandı!

İstanbul Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende cinsel saldırı da bulunan tacizci, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

06.12.2021 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hamile kadın metroda cinsel saldırıya uğradı!
Hamile kadına cinsel saldırı! Sapık tutuklandı!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli kişi, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti.

YÜRÜYEN MERDİVENDE CİNSEL SALDIRI

İHA'da yer alan habere göre zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şüpheli, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

OTOBÜSE BİNİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

30 KAMERA, 40 SAAT İNCELENDİ

Genç kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli zanlı gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLI EVLİ VE EŞİ DE HAMİLE

Zanlının evli ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaşanan cinsel saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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