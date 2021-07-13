Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

EN YÜKSEK VE DÜŞÜK VAKALAR

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.



Bakan Koca, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi.



BAKAN KOCA: AŞI İLE UMUDUMUZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.