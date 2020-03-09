DHA

Çifteler'e bağlı Osmaniye Mahallesi´nde oturan M.İ.´ye ait ahırdan 40 koyun çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, koyunları Rusya uyruklu O.G.´nin çaldığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre, sattığı 30 koyun başka ahırda bulunurken, O.G. ise gözaltına alındı. O.G.'nin evinin bahçesinde, 10 hayvan ve üzerinde koyun satışından elde ettiği 20 bin lira ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince bulunan 40 koyun, sahibi M.İ.´ye teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., ifadesi için jandarmaya götürüldü.