Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri; yurtdışında bağlantılı oldukları kişilerle, ülkemize getirilen bir takım kadınların tehdit ve şantaj ile fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldıkları bilgisini aldı.
4 ADRES BELİRLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler bir şebeke tarafından yabancı uyruklu kadınların kafe ve restoranlarda çalışmak üzere kandırılarak ülkemize getirildiği, tehdit ve şantaj ile borçlandırıldıktan sonra Fatih İlçesinde fuhuşa ve uyuşturucu kuryeliği yapmaya zorlandığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin kadınları kayıt altına aldıkları gizli kamera görüntülerini kullanarak tehdit ve şantaj ile zorla alıkoydukları 4 ayrı adresi belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınla neye uğradığını şaşıran örgüt elemanları ellerinde bulunan bir kısım suç unsurlarını yok edebilmek için apartman boşluğuna attıysa da bu durum Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
LAMBAYA GİZLENMİŞ KAMERA
Jandarma ekiplerinin apartman boşluğunda ele geçirdiği poşet ile evlerde yaptıkları aramalarda 15.000 TL, 500 Amerikan doları, 2.000 İngiliz Poundu ve 11.500 Özbek Somu, 150 Gr. Kokain, 2 Kg Skunk, 2 adet hassas terazi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddesi, mağdurlara ait pasaportlar ile lamba içerisini yerleştirilmiş ve kayıt yapan gizli kamera düzenekleri ele geçirildi. Operasyonla 6 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Jandarma ekiplerince; cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen örgüt lideri N.S. nin 5’i uyuşturucu imal ve ticareti olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. N.S., N.A. ve Y.O. isimli şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şebekenin elinden kurtarılan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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