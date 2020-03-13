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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan koronavirüs salgını hakkında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok endişeli olmayan tavırları dikkat çekmişti.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, yakın zamanda geniş çaplı bir şekilde koronavirüs testlerine ulaşımın mümkün olacağını dile getirdi.

Barack Obama'nın yaptığı değişikliklere işleri daha da karmaşıklaştırdığını söyleyen Trump, test kiti yokluğundan federal hükümete bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerini (CDC) sorumlu tuttu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Değişiklikler hayata geçirilmiştir ve testler yakın zamanda çok geniş çaplı temelde yapılacaktır. Tüm bürokratik işlemler kolaylaştırıldı, harekete hazırız!" ifadelerini kullandı.

Küresel çapta endişelere yol açan Kovid-19 vakaların ABD'de 1000'i aştığı açıklanmıştı.