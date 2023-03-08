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Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 25 yaşındaki taksici Mustafa K., aracına aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 08.03.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü!
Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü!
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İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

İHA'da yer alan habere göre yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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