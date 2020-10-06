Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması!

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki tüm tarafları ateşkes çağrısında bulunuldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya Dağlık Karabağ'da kökleşen bu sorunun çözümü için her iki tarafa da çatışmayı durdurmayı çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını söylemişti.

Dağlık Karabağ'daki durumdan endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tüm tarafları, özellikle de çatışan tarafları azami itidale ve askeri yöntemlerle hareket etmekten ve ileride durumun kötüleşmesini kışkırtabilecek adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.