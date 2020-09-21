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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! MSB'den Ermenistan'a "ateşle oynama" uyarısı

MSB'den Ermenistan'a "ateşle oynama" uyarısı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise paylaştığı mesajda, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

21.09.2020 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
AA / HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AZERBAYCAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu fakat bu kanlı eylemin Ermenistan hükümetinin barışı değil, saldırganlığı sürdürme niyetinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.

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