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Tekirdağ'da iddiaya göre, Çerkezköy ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında tartışma çıktı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A., S.A.'yı boğarak öldürdü.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A.'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A.'nın öldüğünü belirledi. Kadının cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.