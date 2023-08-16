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        Haberler Gündem 3. Sayfa SEVGİLİSİNİ BOĞDU | Tekirdağ'da kız arkadaşıyla tartışan Ü.A. isimli şahıs sevgilisini boğdu!

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ü.A. ile kız arkadaşı S.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda sevgilisini boğan Ü.A., daha sonra polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:25
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        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
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        Tekirdağ'da iddiaya göre, Çerkezköy ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında tartışma çıktı.

        BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A., S.A.'yı boğarak öldürdü.

        POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A.'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A.'nın öldüğünü belirledi. Kadının cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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