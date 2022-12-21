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Köpek eğitim merkezi sahibi cinsel istismardan tutuklandı!

Ankara'da, emekli emniyet müdürü 53 yaşındaki Ahmet Yıldız hakkında, sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Yıldız tutuklandı

Giriş: 21.12.2022 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Haberleri: Köpek eğitim merkezi sahibi cinsel istismardan tutuklandı!
DHA

Ankara'da, 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 2015 yılında emekli olan Ahmet Yıldız, Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren İ.A. (16) ve D.C. (15) adlı kızlara cinsel istismarda bulundu.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KIZ ÇOCUKLARINA AİT FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Yıldız'ın evinde ve köpek eğitim merkezinde arama yapıldı. Cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar bulundu.

VİDEOLARDA KIZ ÇOCUKLARINI YÖNLENDİRİYOR

Videolarda Ahmet Yıldız'ın, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Yıldız'ın yine cep telefonunda küçük yaşta kız çocuklarına ait videolar ve fotoğraflar da bulundu.

84 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturma sonunda Ahmet Yıldız hakkında iddianame hazırlanarak, 'eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"BİRÇOK KEZ İSTİSMARDA BULUNDU"

Mağdurlardan İ.A., iddianamedeki ifadesinde, 2017- 2018 yıllarında Ahmet Yıldız'ın kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. İ.A.'nin annesi ise ifadesinde, 2017'de köpek sahiplendiklerini belirtip, "Köpeği sahiplendikten sonra kızımız ile köpeği eğitim merkezine bırakıyorduk. Birkaç saat kızımız orada yalnız kalıyordu. Kızımız oraya gitmeyi bırakmasından yaklaşık 2 yıl sonra bize Yıldız tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Biz de bunun üzerine şikayetçi olduk" dedi.

2 YIL CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Diğer mağdur D.C. ise Yıldız'ın kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Savcılıkta ifade veren annesi ise 2017 yılında kızları ile birlikte hafta sonları köpek eğitim merkezine gittiklerini ve yaklaşık 2 yıl bu okula devam ettiklerini, bu sırada şüphelinin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu öğrendiklerini belirtti.

"YÖNLENDİRMEYLE İFTİRA ATTILAR"

Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Yıldız ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Yıldız, köpek eğitim merkezini 2016'da E.D. ile birlikte ortak açtıklarını, 2021'de E.D.'nin ayrılıp kendi iş yerini açtığını belirterek, "Kızlar, E.D.'nin yönlendirmesiyle böyle bir iftira attı" dedi. İddianame, mahkemece kabul edildi.

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