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Son dakika bilgilerine göre, İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 767'den 1002'ye çıktığı açıklandı. Koronavirüs tanısı konulan hasta sayısının ise 17 bin 147'den 19 bin 980'e yükseldiği belirtildi.

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