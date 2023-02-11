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Geride kalan bir tek baba!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kalan polis memuru 41 yaşındaki Emine Çankır, çocukları 15 yaşındaki Şevval ve 10 yaşındaki Elif ile yaşamını yitirdi. Anne ve 2 kızı, memleketleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, enkazdan yaralı kurtarılan baba Ömer Çankır'ın tedavisi devam ediyor

Giriş: 11.02.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Geride kalan bir tek baba!
Anne ve 2 kızı... Baba yaralı!
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DHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emine Çankır (41), eşi Ömer, çocukları Şevval (15) ve Elif'le (10) birlikte depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

ANNE VE 2 KIZI CANSIZ ÇIKARILDI

DHA'da yer alan habere göre arama- kurtarma ekipleri, Emine Çankır ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ömer Çankır ise tedaviye alındı.

MARMARİS'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türk bayrağına sarılı anne ve kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi. Armutalan Camii'nde öğlen düzenlenen törene Çankır'ın babası emekli polis Yaşar Altıok ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, emniyet ve jandarma ekipleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Emine Çankır, çocukları Şevval ve Elif'in cenazesi, kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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