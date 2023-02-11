Anne ve 2 kızı... Baba yaralı!

DHA'da yer alan habere göre arama- kurtarma ekipleri, Emine Çankır ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ömer Çankır ise tedaviye alındı.

Türk bayrağına sarılı anne ve kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi. Armutalan Camii'nde öğlen düzenlenen törene Çankır'ın babası emekli polis Yaşar Altıok ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, emniyet ve jandarma ekipleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.