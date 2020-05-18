Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

Son dakika açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.

Erdoğan ve Putin, Kovid-19 salgınına karşı iş birliği, salgın sonrası atılacak adımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldığı ifade edildi.