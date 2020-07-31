Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.